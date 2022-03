Équipe de France : Olivier Giroud veut s'expliquer avec Didier Deschamps

La suite après cette publicité

C'est un retour que peu de monde avait vu venir. Olivier Giroud a été rappelé par Didier Deschamps samedi dernier pour remplacer un Karim Benzema forfait face à la Côte d'Ivoire (26 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars) en amical. L'attaquant de 35 ans n'avait plus été vu avec le maillot bleu depuis l'élimination face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro l'été dernier. L'histoire en équipe de France semblait toucher à sa fin pour celui qui a inscrit 46 buts en 110 sélections, surtout après les déclarations ici et là du Milanais et du sélectionneur.

Ce dernier avait eu du mal à accepter les propos tenus durant la préparation à l'Euro de Giroud, reprochant à certains, sans les nommer, que les ballons n'arrivaient pas toujours. Quelque chose s'était brisé. «Le coach m'avait envoyé un message pour mon anniversaire (le 30 septembre). Je crois que c'était la veille de sa liste pour le Final 4 de la Ligue des Nations. On s'était rappelé. Depuis, il n'y avait pas eu grand-chose. Jusqu'à ce dernier coup de fil samedi dernier», reconnaît Giroud dans un entretien accordé à L'Equipe ce mardi.

Giroud veut discuter avec Deschamps

Son retour en forme à l'AC Milan y est également pour quelque chose dans cette nouvelle convocation (11 buts et 4 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues) mais tout n'est pas encore réglé selon le joueur. Il tient à avoir une discussion avec Didier Deschamps afin de repartir de zéro. Elle devait avoir lieu lundi soir mais la fête d'anniversaire de Griezmann a été plus longue prévue, pour le plus grand bonheur des Bleus, très heureux de se retrouver. Il faudra trouver un autre créneau.

«On ne s'est jamais encore parlé de visu depuis l'Euro. Même si beaucoup de choses ont déjà été digérées, il y a ce besoin de parler entre adultes responsables. J'ai accepté certaines choses, j'ai toujours été de l'avant. Le coach connaît mon état d'esprit. Il sait que je suis frais, dispo et toujours à 200 % avec l'équipe de France. Je me suis toujours dit qu'il y aurait des jours meilleurs par la force du travail, l'abnégation et la persévérance. Je serai content d'avoir cette discussion avec le coach. J'écouterai ce qu'il a encore à me dire», assure le Milanais.

Lutter contre les égos et les statuts

Deschamps serait toujours méfiant vis-à-vis des statuts qui changent. Pour lui, un ancien titulaire aura toujours du mal à accepter un nouveau rôle de remplaçant. Il préfère couper les branches mortes plutôt que de laisser la pomme pourrir au milieu des autres. Et puis il y a l'affectif et le relationnel entre les joueurs. Le sélectionneur a toujours mis cet élément au centre de son action, quitte à laisser des talents sur le bas-côté pour prendre des joueurs moins forts mais qui ne feront pas de bruit. On pense ici directement à Kylian Mbappé et surtout Karim Benzema. Giroud aurait-il été rappelé sans la défection du Madrilène ?

«C'est pour ça qu'il faut qu'on discute avec le coach. Tout est facilité par la communication. J'ai besoin qu'il me dise ce qu'il attend de moi», justifie Giroud, visiblement prêt à faire beaucoup de concessions pour revenir et se réinstaller dans le groupe France jusqu'au Qatar. «Je suis prêt à composer avec tout le monde et dans tous les systèmes. (...) L'équipe de France reste avant tout une force collective, avec une cohésion d'équipe extraordinaire. L'équipe de France a bien marché avec moi. Elle a bien marché sans moi aussi. Je suis persuadé que, quel que soit le dispositif tactique ou les joueurs, il y a beaucoup de talent pour continuer à avoir de grandes ambitions.»