PSG - Dortmund : la masterclass de Vitinha a ébloui le Parc des Princes !

Le PSG a-t-il un milieu de terrain suffisamment compétitif ? Voici la question posée à Luis Enrique par de nombreux observateurs ces dernières semaines. Après le départ de Marco Verratti, aujourd’hui au Qatar, le club de la capitale ne dispose en effet pas d’une profondeur de banc exceptionnelle dans ce secteur. Il suffisait d’ailleurs de voir l’inquiétude grandissante à l’heure où Manuel Ugarte était annoncé incertain pour le premier choc de la saison du PSG, opposé ce mardi soir au Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions. Finalement aligné dans le 4-3-3 des champions de France en titre, l’Uruguayen a cependant rendu une nouvelle partition sans réelles fausses notes. Et il n’est pas le seul…

Vitinha, symbole d’un milieu dominant !

Si Warren Zaïre-Emery a, un peu plus, prouvé qu’il avait les épaules suffisamment larges et les reins assez solides pour évoluer dans la cour des grands, Vitinha, le troisième homme du milieu parisien ce mardi soir, a lui éclaboussé le Parc des Princes de son talent. Surnageant dans une première période relativement terne des Rouge et Bleu - symbolisé par un gros manque de réalisme offensif (1 seul tir cadré sur 11 tentatives) - le Portugais s’est rapidement mis au niveau d’une telle compétition. Tranchant dans le duel, porté vers l’avant et auteur de plusieurs percées face à des Marsupiaux dépassés, l’ancien joueur de Porto était même tout proche de libérer les siens mais sa frappe limpide terminait finalement sur le poteau de Gregor Kobel (19e). Pas de quoi cependant calmer les ardeurs du natif de Santo Tirso.

Précieux à la récupération (8 ballons récupérés, le plus haut total avec Ugarte) et toujours aussi inspiré sur le plan offensif, Vitinha multipliait les séquences positives. Par une passe bien pensée, par un décalage bien senti ou en slalomant dans l’entrejeu - rappelant les plus belles heures de Marco Verratti - le milieu de 23 ans a ébloui tout son monde. Logiquement élu homme du match par l’UEFA ainsi que par la rédaction FM et très certainement auteur de sa meilleure performance depuis le depuis de la saison, Vitinha - parfois dans l’axe, souvent excentré sur la gauche à la demande de son entraîneur - terminait sa masterclass par une passe décisive à destination d’Achraf Hakimi, lui aussi brillant. Remplacé par Lee Kang-In à dix minutes du terme et chaudement acclamé par le Parc des Princes lors de sa sortie, l’homme fort du soir ne cachait pas sa joie, quelques instants après la rencontre, au micro de Canal +.

Un rendement défensif évident, une projection offensive précieuse !

«C’est un match très important, il fallait bien commencer cette compétition. On a très bien commencé. Moi, Hakimi et toute l’équipe on a bien joué. Même quand on ne gagne pas, on sait que les fans sont avec nous, et nous sommes aussi avec eux. C’est comme ça qu’on ira loin. C’est important de démarrer comme ça. Je suis très content», assurait notamment l’international portugais (11 sélections) avant de saluer la performance de son coéquipier Ugarte et de remercier ses supporters au micro de RMC Sport : «c’est une grande victoire. Concernant Manuel Ugarte, il joue un rôle décisif, mais tous les joueurs qui ont joué et tous les remplaçants sont importants. Je pense que cette saison, la chose qui sera décisive sera l’union, être tous ensemble (…) Même quand on ne gagne pas, on sait que les supporters sont avec nous. Et nous aussi, nous sommes avec eux. Ce sera décisif cette semaine car c’est comme ça qu’on peut aller loin. C’est important de démarrer comme ça».

Relancé sur la performance des siens en conférence de presse, Luis Enrique ne cachait pas, lui non plus, sa satisfaction. «J’ai pratiquement tout aimé, l’intensité dès le début de la rencontre, la vitesse et le contrôle du match pendant 75 minutes. Ce match renforce nos idées. On est tous contents. C’est une soirée quasi parfaite pour moi. On s’est focalisés pour faire notre match, avoir la balle et presser haut pour la récupérer vite. On a été très bien. Eux n’avaient pas la capacité d’attaquer. Les milieux, les défenseurs, les latéraux,… tout le monde a fait un match consistant, notamment en première période. C’est une victoire méritée». «Je pense que nous avons été très bons. La qualité individuelle de mes coéquipiers est incroyable. Enfin, je pense que le match n’était pas seulement une question d’équipe, mais aussi d’atmosphère, de stade», ajoutait de son côté Manuel Ugarte, questionné en zone mixte. Une chose est sûre, avec ce milieu de terrain là (Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha), Luis Enrique peut s’endormir apaisé et envisager plus sereinement le déplacement au St James Park, le 4 octobre prochain, pour y défier Newcastle. Reste désormais à savoir si ce trio sera capable de répéter ces performances XXL et d’enchaîner sans le moindre pépin physique…