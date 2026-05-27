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Ligue 1

OM : un maillot de Balerdi aperçu à l’Élysée

Par Allan Brevi
1 min.
Balerdi face à Toulouse @Maxppp

Une scène inattendue a rapidement enflammé les réseaux sociaux ce mercredi, depuis le palais de l’Élysée à Paris. Alors qu’une fenêtre ouverte laissait entrevoir une pièce du bâtiment présidentiel, un maillot de l’Olympique de Marseille floqué au nom de Leonardo Balerdi a été aperçu, avant d’être capté par un journaliste de France Info. Une image insolite qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions.

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Cette apparition relance au passage les discussions autour de la proximité affichée, parfois avec humour, entre Emmanuel Macron et le club phocéen. Le président français n’a jamais caché son amour pour l’OM, notamment lors de certaines séquences médiatiques.

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