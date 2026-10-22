Le Real Madrid pourrait avoir commis une très grosse erreur avec Nico Paz…

Côme découvre la Ligue des Champions cette saison et, pour le moment, le club entraîné par Cesc Fàbregas se régale. Il y a bien eu une défaite sur le terrain du Feyenoord (2-3), mais la formation lombarde a le mérite de faire partie des quelques écuries proposant le plus de spectacle sur la scène continentale. En témoignent ses succès éclatants face au RB Leipzig (4-1) et mercredi contre Manchester United. Et pendant que les Red Devils s’entretuent au sein de leur vestiaire, notamment après les sorties remarquées de Bruno Fernandes et de leur coach Michael Carrick, l’Italie s’extasie sur Nico Paz, auteur d’un doublé et d’une passe décisive.

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« C’est l’une des plus belles soirées de ma carrière »

Ce matin, les titres de la presse transalpine étaient plus qu’éloquents : « Nico démonte Manchester United » (Corriere dello Sport), « Nico enchante l’Europe, chef-d’œuvre de Fàbregas. C’est pour des nuits comme celles-ci que Nico Paz a décidé de rester à Côme. L’été dernier, il a pris ce qui est peut-être la décision la plus importante et la plus difficile de sa jeune carrière » (La Gazzetta dello Sport), « Le joyau de Côme : Fàbregas met tout le monde d’accord. Nico Paz sur les traces de Messi » (Sportmediaset). Quant au principal intéressé, il a confié à Sky qu’il n’aurait jamais pensé vivre une telle soirée au moment de dire non au Real Madrid l’été dernier.

« C’est l’une des plus belles soirées de ma carrière, je ne l’oublierai jamais. Nous devons continuer ainsi, jouer chaque match comme si c’était le dernier. Nous devons profiter de cette victoire, ensuite, nous verrons… Pour moi, un match comme celui-ci était vraiment inimaginable. Cette fois, nous sommes allés au-delà de ce dont j’avais toujours rêvé sur la pelouse du Sinigaglia, avec le trophée de MVP entre les mains. C’est plus que ce dont j’avais toujours rêvé, nous avons livré un match incroyable, ce fut une soirée historique pour tous les habitants de Côme. Nous devons continuer ainsi, ne pas penser à ce que nous pouvons atteindre et jouer chaque match comme si c’était le dernier. Le but ? J’ai vu l’espace et j’ai tiré. Je suis heureux de pouvoir vivre des soirées comme celle-ci devant ma famille. » Une prestation qui a également fait grand bruit en Espagne.

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« Le Real Madrid pourrait regretter le cas Nico Paz »

« Le Real Madrid pourrait regretter le cas Nico Paz », titre Sport, quand l’un des experts de la Cadena SER, Bruno Alemany, se demande toujours comment le Real Madrid a fait pour laisser filer Nico Paz. « C’est un joueur doté d’un physique imposant, d’une grande amplitude de foulée et d’une frappe impressionnante depuis la surface de réparation. Il frappe toujours avec cet effet si caractéristique, et avec puissance. Il possède en outre cette personnalité de gagnant, cette envie de marquer des chiffres. Au-delà de bien jouer au football, il veut marquer, délivrer des passes décisives, il veut gagner. Il est très difficile d’expliquer pourquoi le Real Madrid ne lui a pas donné plus d’opportunités, pourquoi le Real Madrid n’a exercé aucune option pour que ce footballeur revienne. »

Pour rappel, la Casa Blanca a reçu une fin de non-recevoir de la part du milieu offensif argentin l’été dernier lorsqu’elle a tenté de le rapatrier en Liga. Face à la volonté de Nico Paz, les Merengues ont alors accepté de vendre les 50 % restants de ses droits sur le joueur en échange de 60 M€ (les autres 50 % ayant été achetés pour seulement 6 M€, ndlr). L’opération reste juteuse pour le club de Kylian Mbappé puisque l’international albiceleste a été formé dans la capitale espagnole. Madrid a tout de même assuré ses arrières en conservant une clause de rachat de 80 M€, valable uniquement lors du mercato estival 2027. Passé ce délai, la Casa Blanca disposera toujours d’un droit de préemption qui lui permettrait d’égaler n’importe quelle future offre acceptée par Côme.