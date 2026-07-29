Accord en passe d’être bouclé entre le PSG et la Juventus pour Randal Kolo Muani !

Cette fois, c’est la bonne pour Randal Kolo Muani. Après des semaines, voir des mois de tractations, le PSG et la Juventus sont sur le point de trouver un accord de prêt avec option d’achat obligatoire pour l’attaquant. D’après les informations de RMC et du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer, le Français est attendu à Turin dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. C’est l’épilogue d’un très long feuilleton.

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Pendant de longues semaines, les deux clubs négociaient un nouveau prêt de l’international (32 sélections, 9 buts), absent de la dernière Coupe du Monde. Le PSG avait mis la barre haute pour perdre le moins possible sur son investissement XXL de l’été 2023. Kolo Muani avait été recruté de l’Eintracht Francfort après un long bras de fer avec le club allemand pour 95 M€. Le transfert avait été bouclé dans les dernières heures du mercato. Malgré tous ces efforts, ça s’est avéré être un échec.

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Seule la Juve lui a réussi

L’ancien Nantais ne s’est jamais vraiment imposé dans l’esprit de Luis Enrique. En concurrence avec Gonçalo Ramos, un tout autre profil d’avant-centre, pour être le remplaçant de Kylian Mbappé à l’époque, il a surtout soufflé le chaud et le froid (54 matchs toutes compétitions confondues, 11 buts et 7 passes décisives), avant d’être poussé vers la sortie. C’est là que RKM a été prêté une première fois à la Vieille Dame en janvier 2025 pour six moins convaincants (10 buts et 3 assists en 22 rencontres).

Les Bianconeri n’ont pas su trouver les ressources financières pour prolonger l’aventure du natif de Bondy, malgré de nombreuses tentatives, parfois même désespérées et perdues d’avance. Le joueur est finalement parti, toujours sous la forme d’un prêt, du côté de Tottenham où la sauce n’a jamais pris (41 rencontres TCC, 5 buts et 4 passes). À sa décharge, les Spurs ont vécu une saison cauchemardesque l’an passé, sauvés in extremis de la relégation. Cette fois, Kolo Muani retrouve un environnement acquis à sa cause, lui dont le contrat au PSG s’achève encore en 2028.