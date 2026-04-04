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Ligue 1

Strasbourg : le but hallucinant d’El-Mourabet contre Nice

Par Jordan Pardon
1 min.
La Meinau, l'antre du RC Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 3-1 Nice

Révélation de la saison en Ligue 1, Samir El-Mourabet ne devrait pas faire de vieux os à Strasbourg, même si son club formateur a l’intention de le récompenser avec une nouvelle prolongation à la clé (il avait déjà prolongé en novembre). Cet après-midi face à Nice, le néo-international marocain a encore fait étalage de ses qualités en à peine une mi-temps.

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[LIVE 📺] 🇫🇷 #Ligue1
🇲🇦 Samir El Mourabet envoie une frappe en pleine lucarne !
😬 Ça fait déjà 3-0 à la mi-temps !
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Auteur d’une passe décisive sublime pour le but du 2-0 d’Enciso (36e), il enfilait la casquette de buteur six minutes plus tard, et en mettant les formes. Sur un corner renvoyé par la défense niçoise, le milieu de 20 ans ne se posait pas de question et déclenchait un missile téléguidé sous la barre de Diouf. Les Strasbourgeois mènent 3-0 à la pause.

Pub. le - MAJ le
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