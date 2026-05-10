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Ligue 1

RC Lens : Pierre Sage ouvre la porte à un retour à l’OL

Par Allan Brevi
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp

Actuellement à la tête du RC Lens, Pierre Sage réalise une saison de premier plan, marquée par une qualification en Ligue des Champions et une place en finale de Coupe de France face à Nice. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé au micro de Téléfoot au sujet de son avenir. Il a notamment évoqué sa situation actuelle dans l’Artois, tout en laissant planer l’idée d’un éventuel retour à Lyon, club qu’il retrouvera d’ailleurs lors de la dernière journée de Ligue 1.

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« Retrouver Lyon pour notre dernier match de la saison, qu’est-ce que ça me fait ? Je vous avoue que je reçois pas mal d’appels du pied sur les réseaux sociaux pour qu’on les aide (rire). Entraîner à nouveau l’OL ? C’est une question en suspens. Je l’ai toujours dit, je ne m’en suis jamais caché : selon moi, ça s’est terminé dans des conditions qui méritent qu’on se revoie », a déclaré Pierre Sage.

Pub. le - MAJ le
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