Les déclarations de Mino Raiola sur l'avenir d'Erling Haaland mettent le feu à l'Espagne, le PSG fixe le prix de Mauro Icardi

Le Barça veut tenter Haaland

En Espagne, la sortie médiatique de Mino Raiola a un écho considérable notamment dans le dossier Erling Haaland. Le super agent a déclaré que le «Bayern, le Real, Barcelone et Manchester City sont les grands clubs où il peut aller». Il n'en fallait pas plus pour que les médias catalans s'enflamment ce matin. Pour Sport, c'est «l'offre finale» pour le Norvégien. «Le Barça est parmi les quatre candidats pour signer le cyborg», s'extasie le quotidien pro-barça. Mais bon, les Blaugranas ont aussi d'autres pistes et notamment pour le prochain mercato hivernal. Mundo Deportivo indique qu'il y a même «un plan d'attaque» car la priorité est le secteur offensif de cette équipe. «Laporta a annoncé que son équipe allait se renforcer en janvier et la priorité est de signer un attaquant. Ferran Torres et Edinson Cavani sont des options sérieuses mais il y aura d'abord des départs pour se conformer au Fair Play Financier.»

Icardi poussé vers la sortie au PSG

De l'autre côté des Alpes, du mercato fait aussi la Une du Corriere dello Sport ce matin. Et c'est l'avenir de Mauro Icardi dont il est question. En difficulté au Paris Saint-Germain, l'Argentin ne sera pas retenu en cas de belle offre sur le mercato. Le journal transalpin rapporte que «les dirigeants parisiens feront tout pour s'en débarrasser» car l'Argentin ne répond pas aux attentes placées en lui. Et apparemment, les décideurs parisiens sont tellement «désespérés» qu'ils pourraient lâcher leur joueur pour 50 M€. Dans un contexte économique compliqué, Icardi garde une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Italie mais encore faudra-t-il lui trouver un point de chute et c'est loin d'être acquis.

La Juve veut aussi se renforcer

Si Edinson Cavani revient régulièrement dans la colonne mercato du Barça, l'Uruguayen est aussi courtisé par la Juventus comme le rapporte Tuttosport sur sa Une. «Max veut des buts» titre le quotidien turinois, en référence au coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, mais son équipe est à la peine offensivement alors les Bianconeri comptent sur le prochain mercato pour donner un nouvel élan à leur équipe et l'ancien buteur du Paris Saint-Germain est visé tout comme Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Affaire à suivre…