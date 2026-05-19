Chelsea : Xabi Alonso désigne ses 5 intouchables

Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de Chelsea. L’Espagnol n’a pas perdu de temps pour se mettre au travail, lui qui sera épaulé par son staff. Marca indique qu’il a déjà reçu un briefing sur l’effectif actuel et que son objectif sera de transformer la culture et le comportement de l’équipe.

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Pour cela, il compte s’appuyer sur plusieurs éléments. Marca précise que Xabi Alonso s’appuiera sur Reece James, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Tosin Adarabioyo et Enzo Fernández. L’Argentin a pourtant entrouvert la porte à un départ cet été. Mais l’ancien coach du Real Madrid compte sur lui pour aider à relancer la machine londonienne.