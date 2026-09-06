Le nouveau salaire de Luis Enrique au PSG choque l’Espagne

« Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz ». De façon surprenante, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de son entraîneur et de plusieurs joueurs juste avant le choc contre l’AS Monaco vendredi, d’abord via le speaker du Parc des Princes, puis sur ses réseaux sociaux. Des nouveaux contrats attendus - on savait que les négociations étaient très avancées - mais la manière de l’annoncer a surpris.

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Quoi qu’il en soit, pour beaucoup de supporters et d’observateurs, la prolongation de l’entraîneur espagnol est une excellente nouvelle. L’ancien du FC Barcelone et de la sélection espagnole est ainsi considéré comme le principal artisan des succès récents du club, dont ce back-to-back en Ligue des Champions. Le tacticien asturien est désormais sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030, pour le plus grand bonheur de ses joueurs, des supporters et surtout de Nasser Al-Khelaïfi, qui n’avait jamais été autant sous le charme d’un entraîneur depuis l’arrivée de QSI.

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Des émoluments colossaux

Forcément, Luis Enrique a été gâté par sa direction. Selon les informations du quotidien L’Equipe plus tôt cette année, son salaire passe ainsi de 12 millions d’euros brut par saison à 20 millions d’euros brut par exercice. Une augmentation salariale qui fait parler en Espagne. « Le PSG jette la maison par la fenêtre (expression espagnole pour désigner une dépense hors du commun, NDLR) », titre par exemple AS, qui évoque « un salaire qui s’envole dans les nuages ». Dans les médias espagnols, il ne s’agit clairement pas d’une critique envers le PSG ou l’entraîneur espagnol, bien au contraire, puisque tous considèrent que c’est amplement mérité et justifié.

« Les éloges constants de Nasser Al-Khelaïfi à Luis Enrique vont encore plus loin. Comme preuve de sa confiance, un nouveau contrat, qui une fois qu’il sera terminé, portera l’héritage de Luis Enrique au PSG à sept saisons. Les trois premiers ont déjà servi à faire ce saut de qualité que souhaitait tant la direction », indique la Cadena SER. « Il devient un des entraîneurs les mieux payés du monde, une augmentation plus que méritée, pensent sûrement les supporters parisiens », écrit de son côté Sport, qui explique à ses lecteurs que « Luis Enrique a changé l’histoire récente du club français », dont il est « l’entraîneur le plus titré de son histoire ». El Nacional va même plus loin : « Nasser Al-Khelaïfi, obligé de faire une folie pour empêcher Luis Enrique de signer avec le Barça ». Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire que c’est mérité !