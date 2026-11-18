Hammarby tient son nouveau directeur du recrutement. Le club suédois a officialisé l’arrivée du Danois Herekol Tanrisever, âgé de 37 ans, qui prend ses fonctions ce lundi. En provenance du FC Nordsjælland, il aura la responsabilité de diriger et de développer l’ensemble du département de recrutement du club, avec un accent particulier sur l’équipe première et la HTFF. « Je suis ravi de rejoindre Hammarby et d’intégrer une organisation solide, animée par de belles valeurs. J’espère pouvoir mettre à profit mon expérience acquise dans les clubs où j’ai travaillé et apporter mon expertise en matière de recrutement », déclare Herekol Tanrisever.

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Tanrisever possède une solide expérience dans le domaine. Il a travaillé au sein des structures de jeunes du FC Copenhague et de l’Ajax Amsterdam, avant de passer près de trois ans au FC Nordsjælland, où il était responsable de l’organisation du recrutement des jeunes. Le directeur sportif Mikael Hjelmberg s’est réjoui de cette nomination, saluant son expérience internationale, son réseau et sa capacité à associer observation sur le terrain et analyse des données.