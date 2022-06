Fair-play financier : l'UEFA ne lâche pas l'OM

La suite après cette publicité

En coulisses, l’Olympique de Marseille s’active sévère pour renforcer de manière significative son équipe. Le club phocéen doit mener de front le championnat, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. Seul problème, les organes de contrôles financiers l’empêchent encore d’avancer plus rapidement.

En France, la DNCG n’a, par exemple, toujours pas rendu son verdict. Pas de quoi faire trembler des Olympiens plutôt confiants à ce sujet. En revanche, L’Équipe nous apprend que le club est toujours dans le viseur de l’UEFA. Le quotidien révèle que l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) a envoyé une demande d’informations à l’OM.

L’OM et le PSG scrutés par l’UEFA

Les Phocéens doivent désormais répondre aux attentes de l’UEFA et cette dernière décidera ensuite si une procédure doit être ouverte ou non à l’encontre de Marseille. Déjà épinglé par l’instance dirigeante du football européen en 2020, l’OM n’est toutefois pas la seule équipe concernée puisqu’il fait partie, avec le PSG, de la trentaine de clubs concernés. D’ailleurs, les vice-champions de France semblent confiants.

« Il y a eu des échanges et des pièces complémentaires nous ont en effet été demandées. Nous les avons données et de notre point de vue, cela va être résolu. Nos comptes vont mieux qu'ils n'ont été. Le club est en train de revenir sur les rails. Il y a maintenant beaucoup moins de pertes et nous avons l'objectif d'être à l'équilibre la saison prochaine ». Affaire à suivre.