OL : Alexandre Lacazette se confie sur son avenir

Meilleur buteur de l’OL en Ligue 1 avec 19 buts, Alexandre Lacazette fait partie des rares satisfactions de la saison 2022/2023 du côté du Groupama Stadium. Depuis son retour l’été dernier en provenance d’Arsenal, l’international français porte les siens et assume clairement son statut de général.

Interrogé par son ancien coéquipier chez les Gunners Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette a évoqué la suite et la fin de sa carrière au micro de Téléfoot ce dimanche. « C’est encore trop tôt pour le savoir. Ça peut être à Lyon. Même s’il me reste deux ans de contrat (jusqu’en juin 2025, NDLR), on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Je ne me sens pas proche de la fin encore. »

