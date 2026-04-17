Les mots forts d’Arne Slot envers Ekitike après sa blessure

C’est la terrible nouvelle de la semaine. Sorti sur blessure lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au PSG, Hugo Ekitike est forfait pour cette fin de saison, après une blessure au talon d’Achille. S’il ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, c’est également le cas en Premier League avec Liverpool (5e). Par ailleurs, son coach, Arne Slot, a pris le temps de s’adresser à lui avec des propos assez touchants en conférence de presse ce vendredi.

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« Il n’a pas encore été opéré. C’est un coup dur pour lui, car il devait intégrer un nouveau club et avoir un impact immédiat. Il jouait contre son ancien club en Ligue des Champions et l’été s’annonçait prometteur » a-t-il indiqué dans un premier temps, avant de poursuivre. « Ma première pensée va à sa longue absence et aux moments importants qu’il va manquer. Il n’est ni le premier ni le dernier à vivre cela. De nombreux joueurs sont revenus encore plus forts : c’est là son défi. Dans 10 ou 15 ans, il pourrait faire partie de ceux qui diront que leur blessure les a rendus plus forts et leur a permis d’atteindre un niveau encore supérieur ». Le Tricolore devrait revenir sur les pelouses dans plusieurs mois…