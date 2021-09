Kylian Mbappé élu joueur du mois d'août en Ligue 1

S'il n'est pas apparu sous son meilleur jour hier à Metz, Kylian Mbappé sort d'un très bon mois d'août. Le Parisien a même reçu la récompense de joueur du mois décerné par l'UNFP. C'est d'ailleurs la 6e fois qu'il reçoit ce trophée, devenant le joueur le plus titré dans ce domaine devant un certain Zlatan Ibrahimovic (5 récompenses).

Avec 3 buts et 2 passes décisives, il a reçu 42 % des votes de la part des internautes. Il devance le Marseillais Dimitri Payet et ses 36 %, ainsi que le buteur de Clermont et novice en Ligue 1, Mohamed Bayo (22%). Il s'agit là du premier trophée de joueur du mois de la saison.