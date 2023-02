Nantes-Juventus Turin : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Un match pour un exploit ? Nantes affronte la Juventus Turin à la Beaujoire ce jeudi à 18h45 pour le compte du seizième de finale retour de la Ligue Europa, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après avoir accroché le nul à l’aller (1-1) à Turin, les Canaris, actuellement 13es de Ligue 1, peuvent rêver d’une qualification en huitièmes de finale, ce qui constituerait un exploit gigantesque. Face à eux, les Bianconeri, actuellement septièmes de Serie A à cause d’un retrait de points dû à une affaire des transferts frauduleux, viennent d’enchaîner trois victoires consécutives.

Pour ce match, Antoine Kombouaré a aligné un 4-3-3 avec une défense composée de Centonze, Castelletto, Girotto et Pallois. Buteur à l’aller, Ludovic Blas est titulaire en attaque aux côtés d’Andy Delort et de Simon. Du côté de la Juventus, le Français Adrien Rabiot jouera dans l’entrejeu avec la pépite Fagioli et Locatelli.

Les compositions officielles :

Nantes : Lafont - Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois - Sissoko, Chirivella, Mollet - Blas, Delort, Simon

Juventus Turin : Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di María - Kean.