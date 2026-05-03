Le Paris Saint-Germain veut faire un nouveau coup à la Dro Fernandez au Real Madrid !

Les relations entre le PSG et le Real Madrid se sont un peu calmées ces derniers temps. Après une véritable guerre froide entre les deux directions, causée par plusieurs dossiers comme le cas Mbappé ou la Super League Européenne - le PSG était contre et les Merengues pour - les deux parties se sont rapprochées ces derniers mois. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs encensé son homologue Florentino Pérez dans une interview en février dernier, le qualifiant d’homme « élégant, intelligent, un visionnaire ». Autant dire que la hache de guerre est enterrée.

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Et le Paris Saint-Germain compte bien profiter de tout ça. Effectivement, le quotidien Marca dévoile une grosse information ce dimanche : le club de la capitale s’intéresse à Joan Martinez, jeune défenseur central de 18 ans. Plutôt médiatisé et considéré comme un des plus gros espoirs du club, l’Espagnol a donc tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, lui qui a fait une grosse saison avec le Real Madrid Castilla et avec l’équipe U19, avec laquelle il a remporté l’UEFA Youth League en étant un des tauliers des jeunes madrilènes.

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Un gros espoir du Real Madrid… mais plus cher que Dro

Il plaît énormément à Luis Campos, qui envisage de le recruter et qui a déjà fait des premières approches, se renseignant notamment sur sa situation contractuelle. Le défenseur central est ainsi sous contrat jusqu’en 2029, avec une clause libératoire de 150 millions d’euros. Ce qui met le Real Madrid dans une certaine position de force - contrairement au Barça avec Dro - puisqu’il semble impossible d’imaginer les Parisiens lever cette clause.

Le média précise que le PSG est prêt à mener des négociations et faire une offre conséquente. Le Real Madrid ne ferme d’ailleurs pas totalement la porte, mais il faudrait que le montant de l’opération soit conséquent. Si ce dossier peut ressembler à celui de Dro Fernandez, Martinez serait bien plus cher que l’ancien du Barça, qui n’avait coûté que 7 à 8 millions d’euros cet hiver. Surtout que dans ce cas, contrairement à ce qu’ont l’habitude de faire les Madrilènes, il ne serait pas possible d’inclure une clause de rachat ou conserver 50% des droits du joueur. Du haut de ses 18 ans et de son 1m92, Martinez est déjà face à un gros tournant de sa carrière…