L’OL étudie une surprenante piste en Allemagne

L’OL avance ses pions. Il y a cette fin de saison qui approche, et où il faudra aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Le club est actuellement 3e de Ligue 1 avant de recevoir le Stade Rennais dimanche soir (20h45) dans un match "à six points". Une victoire éliminerait presque son concurrent direct et offrirait une très belle option sur le podium avant de disputer les deux dernières journées de championnat.

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Un ticket pour la C1, chose qui n’est plus arrivée depuis le fameux Final 8 de 2020 où la demi-finale avait été atteinte, ferait énormément de bien aux finances du club. L’OL a bouclé le dernier exercice avec un déficit de 200 M€. En pleine phase de rachat, et alors que la masse salariale a été considérablement réduite l’été dernier, la manne que rapporterait la Ligue des Champions offrirait une bouffée d’oxygène bienvenue en ce moment.

Direction l’Allemagne

Elle permettrait également d’établir des plans plus ambitieux sur le mercato. Sans trop de moyens, les Gones tentent de recruter malin. Le jeune Kaïl Boudache, lancé par Clude Puel avec Nice en janvier, ne devrait pas prolonger au sein de son club formateur pour s’engager libre à Lyon. Un contrat jusqu’en 2029 attend le milieu offensif de 19 ans. Il ne sera pas le seul élément offensif à venir renforcer l’effectif de Paulo Fonseca.

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Les retours de prêt d’Endrick (Real Madrid) et de Karabec (Sparta Prague) et les probables ventes de certains joueurs obligent les recruteurs à prospecter. D’après Sky Sport, le profil d’Isac Lidberg a été observé à plusieurs reprises. L’attaquant suédois de 27 ans sort d’une saison à 15 buts (27 matchs) en 2e division allemande avec Darmstadt. Le 5e du classement cherchera à vendre son buteur cet été, à un an de la fin de son contrat, et exigera environ 5 M€. Un prix abordable pour l’OL, surtout en cas de C1.