Les dessous de l’arrivée de Roberto Martinez au Portugal

Le 9 janvier dernier, le Portugal annonçait l’intronisation de Roberto Martinez à la tête de sa sélection nationale. Un événement puisque la Seleção était restée dans les mains de coaches lusitaniens, à part Luiz Felipe Scolari. Dans les colonnes de la Dernière Heure, Jesse De Prêter, l’avocat de l’Espagnol, a dévoilé les dessous de l’arrivée de son client au Portugal.

« Je lui ai dit qu’il avait deux options : trouver un nouveau défi le plus vite possible ou alors s’arrêter un petit moment. Il m’a dit qu’il voulait reprendre du service directement. En équipe nationale ou en club, seul le projet comptait. (…) Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la réputation positive de Roberto car nous avons reçu des coups de fil spontanés. La Pologne, par exemple, s’est intéressée à lui. (…) Je lui ai dit : ‘Je ne connais rien au football, mais le Portugal a une superbe équipe et il y fait plus beau qu’en Belgique.’ C’était une belle opportunité mais tout n’était pas simple. (…) Puis, il y avait cette situation difficile autour de Cristiano Ronaldo. Mais Roberto Martinez savait qu’il y avait du talent dans l’équipe actuelle et dans les nouvelles générations. Il m’a demandé de négocier. (…) Mais tout devait aller vite car c’étaient les vacances de fin d’année. Je me souviens avoir passé la soirée de mon anniversaire, le 30 décembre, et la Saint Sylvestre à finaliser les contrats et à passer des coups de fil avec la fédération portugaise. »

