PSG : des nouvelles de Neymar et de Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Kang-In Lee inquiétait un peu les supporters parisiens, lui qui s’était blessé face au Havre. Et, bonne nouvelle pour le Coréen et pour Luis Enrique, il pourrait jouer face au Cerezo Osaka demain, puisqu’il est de retour à l’entraînement, même s’il s’est entraîné individuellement ce jeudi. C’est ce qu’indique RMC Sport ce jeudi.

Quant à Neymar, totalement remis de ses pépins à la cheville, il pourrait enfin jouer demain, même si Luis Enrique aura le dernier mot. La star de la Canarinha se sent en tout cas prête pour refouler les pelouses. Il n’a plus joué depuis le 19 février dernier et ce match face au LOSC.

À lire

PSG : comment remplacer Marco Verratti ?