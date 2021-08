Villarreal : les excuses de Fer Niño après son gros tacle sur Wesley Fofana

Une image qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur la pelouse du King Power Stadium mercredi soir, lors du match amical entre Leicester et Villarreal (3-2), le défenseur français Wesley Fofana a été évacué sur civière après un tacle non maîtrisé de l'attaquant espagnol Fer Niño. Comme l'a expliqué Brendan Rodgers, le coach des Foxes, le tibia de l'ancien Stéphanois est fracturé et ce dernier va manquer plusieurs mois de compétition.

La suite après cette publicité

Au lendemain de son tacle très dangereux, le joueur de Villarreal a en tout cas tenu à présenter des excuses publiques via les réseaux sociaux. «Je vous écris pour présenter des excuses publiques, après l'avoir fait en privé avec lui, à Wesley Fofana pour ce qui s'est passé la nuit dernière au King Power Stadium de Leicester. À aucun moment, je n'ai eu l'intention de lui faire du mal, comme cela s'est malheureusement produit. J'espère sincèrement qu'il se rétablira rapidement et qu'il pourra revenir sur le terrain dès que possible pour continuer à montrer qu'il est un footballeur de très haut niveau», a écrit le joueur de 20 ans.