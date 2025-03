LdN : la Turquie dicte sa loi à la Hongrie, la Géorgie corrige l’Arménie grâce à Mikautadze

En attendant le retour de nos Bleus ce soir (20h45), ça jouait sur d’autres pelouses un peu partout en Europe dès 18h00. La Turquie a de son côté maîtrisé la Hongrie en s’imposant 3 buts à 1 grâce à des buts de Kokcu, Aktürkoğlu et Kahveci. Ce succès permet aux hommes de Vincenzo Montella de prendre une belle option avant le match retour, prévu dimanche à Budapest. Pour rappel, les Turcs jouent pour une montée en poule A de Ligue des Nations, après avoir terminé 2es derrière le Pays de Galles, dans leur groupe en Ligue B. La Hongrie, elle, bataille pour se maintenir en Ligue A.

En parallèle, la Géorgie n’a fait qu’une bouchée de l’Arménie (3-0), grâce notamment à un doublé de Georges Mikautadze, décidément très en forme en ce moment. L’attaquant de l’OL reste sur 6 buts lors de ses 3 derniers matchs club et sélection confondus, et permet à sa nation d’aborder la manche retour sereinement dimanche. Les hommes de Willy Sagnol sont bien partis pour rester en Ligue B, et l’Arménie en Ligue C.