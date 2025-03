Brésil : Vinicius Jr condamne Dorival !

Le Brésil a essuyé une terrible déconvenue hier soir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. Même sans Leo Messi mais remontée après les propos polémiques de Raphinha avant la rencontre, l’Albiceleste l’a emporté largement 4-1 face à son meilleur ennemi. Cette défaite pourrait bien coûter sa place à Dorival Junior, le sélectionneur. Même Vinicius Junior invite à un changement à tous les niveaux.

«Il faut tout repenser. Aujourd’hui (cette nuit, ndlr), on est rentré au vestiaire et il n’y avait pas grand-chose à dire. Pensons un peu à ce qu’on a fait sur le terrain. On a très mal joué, et l’Argentine a fait une excellente prestation devant son public. Il faut tout repenser… des changements sont nécessaires. J’ai joué une Coupe du Monde et je l’ai perdue . Je ne veux pas en perdre une autre.» Voilà qui a le mérite d’être clair.