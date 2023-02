Real Madrid : Luka Modric n’a jamais eu peur du PSG

La suite après cette publicité

Voilà une forte sortie médiatique signée Luka Modric. L’année dernière, le Real Madrid a éliminé le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions au terme d’une incroyable remontada, après avoir pourtant perdu le match aller au Parc des Princes. Malgré le but de Kylian Mbappé en fin de partie à Paris, le milieu croate était sûr des forces de son équipe. C’est ce qu’il a révélé à Rio Ferdinand pour BT Sport, avant le match à Liverpool ce mardi (21 heures), expliquant qu’il savait que le PSG souffrirait en Espagne si les Merengues jouaient comme ils savaient le faire.

« À l’aller, je me souviens que l’entraîneur avait décidé de me remplacer. J’étais assis sur le banc et, avant que le PSG ouvre le score, j’avais dit à (Dani) Carvajal, assis à côté de moi, qu’on allait les tuer au retour. Je savais qu’au Bernabeu, nous devions ouvrir plus le jeu pour montrer notre qualité offensive », a lâché l’expérimenté Luka Modric, qui a eu un sacré flair sur ce coup, au grand regret des supporters du Paris SG.

