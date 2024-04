Manchester United : des restes humains retrouvés à côté de l’académie

Scène morbide du côté de l’Angleterre et de Manchester. Ce jeudi après-midi dans la forêt de Kersal Dale à Salford tout proche du complexe The Cliff où évolue l’académie de Manchester United, des restes humains enveloppés dans du plastique ont été découverts selon The Telegraph. Un pathologiste présent sur les lieux a confirmé qu’il s’agit de restes humains et une enquête pour meurtre a été ouverte.

La suite après cette publicité

Pour le moment, les restes humains n’ont pas encore été identifiés et aucune arrestation n’a eu lieu. «Je tiens à assurer à la communauté locale que même s’il s’agit d’une découverte inquiétante et troublante, nous avons une grande présence visible dans la région pour mener à bien les enquêtes, rassurer et écouter toutes les préoccupations. J’encourage toute personne susceptible de détenir des informations pertinentes à parler à ces agents» a déclaré le surintendant Lewis Hughes au média anglais.