Real Madrid : altercation, mercato, son avenir… Álvaro Arbeloa sort du silence

À l’heure où le Real Madrid n’a quasiment plus rien à jouer sportivement dans cette saison, les conférences de presse d’Álvaro Arbeloa tournent essentiellement autour du mercato et de son avenir. A priori, le coach de 43 ans ne devrait pas voir son aventure s’étirer au-delà de l’été à la tête des Merengues. Plusieurs noms ont fait surface ces dernières semaines (José Mourinho, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni, Didier Deschamps, Unai Emery…), mais pas de quoi perturber Arbeloa pour le moment.

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«Un nouveau coach ? Je suis concentré sur le match de demain. C’est tout ce à quoi je pense. Pour moi, l’avenir, c’est demain. Mourinho ? Je comprends ces questions et tous les problèmes, mais ma réponse sera toujours la même : l’important, c’est le match de demain contre l’Espanyol», a-t-il d’abord indiqué. Il n’a pas non plus pu esquiver les questions sur un soi-disant conflit avec Dani Ceballos. Selon Marca, le joueur aurait en effet demandé à Arbeloa «de ne plus avoir de relation», et le dialogue serait rompu entre les deux hommes.

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Il ne dément pas l’information autour de son conflit avec Ceballos

« Ceballos ? Je ne participe pas à des débats publics concernant les situations avec mes joueurs. Je suis dans ce vestiaire depuis plus de 20 ans, et la première chose que j’ai apprise, c’est que les choses restent dans le vestiaire. J’ai toujours défendu cette position et je la maintiens », a-t-il évacué, sans démentir l’information pour autant. Et quand on lui demande s’il a le sentiment que son Real Madrid est moins fort que celui d’il y a deux ans, sa réponse est la suivante :

« Ce sont des analyses qui relèvent de la presse. On a perdu des points contre des adversaires contre qui nous n’aurions pas dû en perdre, et c’est ce qui fait le plus mal. Il y a des situations difficiles à maîtriser et en ce moment, elles se reproduisent ». Interrogé sur un possible manque de leaders dans le vestiaire madrilène, Arbeloa a préféré mettre la poussière sous le tapis et mettre le problème sur le compte de la jeunesse : « on a une équipe très jeune en termes de moyenne d’âge. Mais j’ai beaucoup parlé ces derniers temps de joueurs exceptionnels, avec de la personnalité et de l’expérience. Bien sûr, il y a eu des situations que nous aurions dû mieux gérer, mais une jeune équipe peut commettre des erreurs de jeunesse. » Au cours de sa prise de parole, Arbeloa a aussi évoqué les cas Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono. Il regrette que le premier n’ait pas joué autant « qu’il le méritait», et lui promet un « bel avenir », au Real ou ailleurs (Garcia est annoncé sur le départ). Concernant l’Argentin, il espère le voir briller à Madrid pendant de longues années, et lui prédit un « avenir extraordinaire ».