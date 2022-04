Manchester United : Paul Scholes se paie Paul Pogba

La suite après cette publicité

Le passage de Paul Pogba à Manchester United peut s'apparenter à un échec, surtout si l'on compare son niveau à la Juventus Turin ou en Equipe de France. Pas toujours concerné, souvent blessé et irrégulier, "la Pioche" possède pourtant toutes les qualités nécessaires pour le haut niveau selon Paul Scholes : «j'étais là quand il était enfant et ce garçon a absolument tout ce que vous voulez chez un footballeur et un milieu de terrain. Il a le physique, il peut courir. Je pense simplement qu'il n'a jamais appris en tant que footballeur, il semble constamment faire les mêmes erreurs, encore et encore.»

L'ancien joueur des Red Devils estime dans The Sun, que s'il est mis dans les bonnes conditions, le Français va retrouver le niveau qui est le sien :« c'est décevant, il semble qu'il va partir. Il ira quelque part, un manager le prendra en main, et je pense qu'il fera très bien, comme il l'a fait à la Juventus. Pour une raison quelconque, à Man United, ça n'a pas marché. C'est une grosse déception. Vous voyez ce qu'il fait avec la France». Il a conclu son analyse en revenant sur l'image que dégage Pogba, en lui souhaitant également de la réussite : «les gens le voient de la mauvaise façon. C'est un bon garçon, il veut travailler et apprendre. J'espère qu'il va continuer et qu'il va réussir. Nous savons tous qu'il a les capacités et le talent pour devenir un joueur de classe mondiale.»