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Équipe de France : plusieurs grosses surprises dans la pré-liste de Zinédine Zidane

À une semaine de l’annonce de la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, plusieurs noms émergent parmi les pré-convoqués. Et plusieurs surprises sont à noter.

Par Jordan Pardon
2 min.

Attendue comme le grand rendez-vous de la rentrée, la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus sera dévoilée vendredi prochain à 18h. Au programme de l’équipe de France : quatre rencontres de Ligue des Nations face à la Turquie (25 septembre), la Belgique (29 septembre), l’Italie (2 octobre), puis à nouveau la Belgique mais cette fois à domicile (5 octobre).

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On imagine mal ZZ bouleverser tous les codes de son prédécesseur Didier Deschamps, mais les premiers noms qui émergent de sa pré-liste dessinent déjà certaines orientations. Cette semaine, on apprenait qu’Estéban Lepaul avait ainsi reçu sa première pré-convocation en Bleus. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière (21 buts), l’attaquant de 26 ans est reparti sur des bases élevées avec 3 buts inscrits en autant de rencontres. Il n’a encore jamais joué la Coupe d’Europe (il découvrira la Ligue Europa avec Rennes cette saison), mais ses performances en Ligue 1 ont logiquement attiré l’attention du sélectionneur.

Lens et Rennes bien représentés chez les pré-convoqués

Il n’est pas le seul dans ce cas-là puisque Pablo Pagis, tout aussi inexpérimenté à l’échelle européenne, a reçu sa première convocation en Bleus d’après L’Équipe. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en L1 la saison dernière avec Lorient, l’ailier gauche de 23 ans formé à Rennes a rejoint le Paris FC cet été, où il s’affirme déjà comme un titulaire. Passeur décisif face à l’OM le week-end dernier (2-3), il confirme l’attention particulière accordée par le sélectionneur à la Ligue 1.

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Ces dernières heures, on apprenait qu’Ismaëlo Ganiou avait lui aussi été pré-sélectionné par Zidane. Devenu une valeur sûre du championnat de France en moins d’un an, le défenseur de Lens a renoncé à l’équipe nationale du Burkina Faso ces derniers mois (il comptait une sélection avec les Étalons) pour intégrer le groupe des Bleuets. Si la concurrence est féroce à son poste, surtout avec un Jérémy Jacquet en pleine ascension avec Liverpool, le joueur de 21 ans pourrait vite se faire une place parmi les candidats à prendre au sérieux s’il confirme en Ligue des Champions. Quid d’Andy Diouf ? L’ancien Lensois, bluffant depuis le début de saison au poste de piston droit avec l’Inter Milan, a également reçu sa première pré-convocation avec les A. Reste à savoir si l’un d’entre eux franchira le cap de la présélection.

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