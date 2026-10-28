OM : inquiétude autour d’Igor Paixao

Alors qu’il commence enfin à retrouver son efficacité devant le but, Igor Paixao pourrait voir sa belle dynamique freinée par une blessure. Buteur lors des deux dernières rencontres de l’Olympique de Marseille, face à Angers puis au Havre, l’ailier brésilien s’est fait une frayeur dimanche soir au stade Vélodrome. Après un duel avec un joueur havrais, l’ancien attaquant du Feyenoord est mal retombé sur sa main, se blessant à l’épaule droite. Resté plusieurs secondes au sol, il a nécessité l’intervention du staff médical marseillais avant de pouvoir poursuivre la rencontre jusqu’au temps additionnel. Mais l’inquiétude est montée d’un cran ce lundi, lorsque sa compagne a publié une story Instagram sur laquelle le joueur apparaissait avec le bras immobilisé dans une écharpe.

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Une image qui a rapidement suscité des interrogations chez les supporters olympiens, mais les premières nouvelles se veulent plutôt rassurantes. Selon les informations de La Provence, cette immobilisation serait avant tout une mesure de précaution destinée à soulager son épaule pendant les deux jours de repos accordés aux joueurs marseillais. Sauf mauvaise surprise, Paixao devrait donc être disponible pour la réception de Toulouse, dimanche prochain à 20h45. Une nouvelle encourageante pour Bruno Genesio, qui espère pouvoir compter sur son ailier brésilien après ses deux buts inscrits en autant de rencontres.