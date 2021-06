Belgique : Youri Tielemans fait son autocritique

Si la Belgique s'est qualifiée pour les 8es de finale après deux matches à l'Euro, Youri Tielemans n'a lui pas brillé. Titulaire contre la Russie et le Danemark, le milieu de terrain est apparu emprunté, imprécis techniquement, notamment lors de la seconde rencontre. Le joueur de Leicester, qui n'est pas certain de démarrer face à la Finlande ce lundi soir avec les retours probables de Kevin de Bruyne et d'Eden Hazard (à suivre en live sur notre site), sait qu'il doit mieux faire. Dans une vidéo publiée par la fédération belge, le milieu de terrain a reconnu ne pas être à son meilleur niveau.

«J'ai donné le meilleur de moi-même, mais je n'ai pas montré toutes mes qualités techniques. Je n'ai pas été au top. C'est un point que j'ai vraiment envie de travailler. J'ai envie de travailler et de m'améliorer pour être au top techniquement lors des prochains matches. J'attends beaucoup de moi-même, je suis exigeant. Je sais que ces deux premiers matches n'ont pas été à mon niveau. C'est assez frustrant parce que j'ai toujours envie de bien faire et aider l'équipe. Je dois passer au-dessus et continuer à travailler pour que ça paie», a prévenu l'ancien joueur de Monaco.