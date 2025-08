Trois clubs de Premier League ciblent Raheem Sterling

Raheem Sterling suscite l’intérêt de trois clubs de Premier League alors qu’il est désormais certain qu’il quittera Chelsea cet été, où il a été écarté par l’entraîneur Enzo Maresca. Arrivé à l’été 2022, l’ailier de 30 ans a peiné à s’imposer, enchaînant les difficultés physiques et une saison de prêt décevante à Arsenal avec un seul et unique but en 27 matches. Maresca lui a récemment fait savoir qu’il ne ferait pas partie de l’équipe cette saison, à tel point que Sterling n’apparaît même plus dans le groupe avec l’équipe première.

Parmi les prétendants potentiels, on retrouve les voisins londoniens de Fulham, Crystal Palace, ainsi que West Ham, où Graham Potter, ancien coach de Chelsea, pourrait relancer son intérêt. Sterling, qui souhaite rester à Londres pour sa famille, privilégierait donc un transfert dans un club local plutôt qu’un départ à l’étranger, malgré une offre récente de Naples selon The Mail. Toutefois, son salaire élevé, estimé à 373 000 euros par semaine, constitue un frein pour de nombreux clubs. Chelsea, qui a déjà renforcé son attaque avec plusieurs recrues, continue de chercher à alléger son effectif en vue de la fin du mercato. Affaire à suivre.