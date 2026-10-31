Premier League : réduit à dix, Manchester United prend l’eau face à Chelsea et s’enfonce dans la crise

Choc d’ouverture de la 9e journée de Premier League, Chelsea et Manchester United se retrouvaient ce samedi dans un contexte délicat. Les Red Devils, en pleine crise, occupaient la 16e place du classement, tandis que les Blues, cinquièmes, restaient sur une lourde défaite à domicile face à Tottenham. Pour cette affiche, Xabi Alonso devait composer avec de nombreuses absences : Maxence Lacroix, touché musculairement en milieu de semaine, João Pedro forfait et Jordan Henderson, malade, étaient absents. Le technicien avait également laissé Malo Gusto sur le banc, préférant Palestra, et aligné un trio offensif composé de Pedro Neto, Estêvão et Morgan Rogers, avec Cole Palmer en soutien. De son côté, Manchester United retrouvait son capitaine Bruno Fernandes, titulaire après la polémique avec Michael Carrick. Le Portugais avait ouvertement critiqué le plan de jeu de son entraîneur après la défaite contre Côme (4-1) en Ligue des Champions. En difficulté ces dernières semaines, le Français Leny Yoro occupait le flanc droit de la défense mancunienne.

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Et la première période a été particulièrement animée. Amad Diallo s’est montré très actif et a mis en grande difficulté un Wesley Fofana en manque de confiance après son pénalty raté en League Cup contre Liverpool. Pour les visiteurs, Bruno Fernandes a manqué son face-à-face avec Penders en début de rencontre, avant que Matheus Cunha ne pense ouvrir le score sur corner à la 36e minute. Mais son but a été refusé pour hors-jeu. Chelsea a également cru prendre l’avantage par Estêvão, dont la réalisation a été annulée pour la même raison. Globalement dominateurs, les Mancuniens ont imposé leur rythme, mais les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Morgan Rogers délivre les Blues, Lisandro Martínez abandonne les siens

Mais Morgan Rogers a puni United dès le retour des vestiaires. Sur une récupération haute, l’attaquant anglais a immédiatement pris la profondeur et s’est engouffré dans la surface mancunienne. Entre Leny Yoro et Harry Maguire, le trou laissé dans l’axe était béant : Rogers n’a eu qu’à se faufiler dans cet espace pour se présenter face à Senne Lammens et piquer parfaitement son ballon (1-0, 49e). Une action qui a mis en lumière les énormes lacunes défensives des Red Devils, beaucoup trop passifs et désorganisés. Lisandro Martínez a parfaitement symbolisé le naufrage défensif de Manchester United. Le défenseur argentin a d’abord écopé d’un carton jaune à la 59e minute après une faute grossière sur Morgan Rogers, qui filait vers le but. Mais le cauchemar ne faisait que commencer.

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Quelques instants plus tard, sur un corner, il a asséné un violent coup de coude à Wesley Fofana. Après intervention de la VAR, l’arbitre lui a adressé un deuxième avertissement, synonyme d’expulsion, et désigné le point de penalty. Entièrement responsable de cette situation, Martínez a quitté la pelouse tête baissée, le regard noir. Cole Palmer ne s’est pas fait prier pour transformer la sanction à la 63e minute et porter le score à 2-0. Manchester United a toutefois évité de sombrer davantage grâce à Harry Maguire. À la 67e minute, le défenseur anglais a sauvé les siens du 3-0 en devançant Cole Palmer, pourtant seul face au but, sur un service parfait d’Estêvão. Un léger sursaut d’orgueil. À la 72e minute, Chelsea a cru inscrire un troisième but grâce à une superbe frappe du droit de son ailier brésilien. Mais, comme lors de sa première tentative, la réalisation a finalement été refusée pour une position de hors-jeu. Manchester United s’en sortait une nouvelle fois très bien et évitait de voir l’écart se creuser davantage.

L’humiliation de trop pour Michael Carrick ?

Un dernier frisson a toutefois parcouru Stamford Bridge à la 93e minute, lorsque Mbeumo a vu sa puissante reprise de volée s’écraser sur la barre, symbole du manque de réussite mancunien. Chelsea a ensuite parfaitement géré son avantage et cette défaite pourrait coûter très cher à Manchester United. Après l’humiliation subie face à Bournemouth (3-0), ce nouveau revers pourrait bien être celui de trop pour les dirigeants mancuniens. L’avenir de Michael Carrick apparaît désormais plus incertain que jamais. Les Red Devils n’ont plus remporté la moindre rencontre depuis leur succès face à Sabah, le 10 septembre dernier, en Ligue des Champions. Au classement, Chelsea réalise une belle opération et grimpe à la quatrième place, tandis que Manchester United reste bloqué au 16e rang. Pire encore, en fonction des autres résultats de cette journée, les hommes de Carrick pourraient se retrouver seuls derniers du championnat. La crise est totale à Old Trafford.