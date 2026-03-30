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Ligue 1

Affaire Sala : la réaction du FC Nantes

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Emiliano Sala @Maxppp

Le verdict de l’affaire de la disparition tragique d’Emiliano Sala a donc été rendu par le tribunal de commerce de Nantes. Cardiff a été débouté et devra même indemniser les Canaris à hauteur de 480 000€. Depuis, le club gallois a fait connaître son amertume. De son côté, le FC Nantes a laissé l’un de ses avocats présents au tribunal, Me Jérôme Marsaudon, s’exprimer.

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« Derrière cette affaire, il y a un drame humain. Malheureusement, cela fait sept ans que Cardiff nous poursuit et réveille cette blessure. Nous sommes donc très heureux de la décision qui ne fait que confirmer ce que nous soutenons depuis des années. Le tribunal l’a dit haut et fort et a même condamné Cardiff à des dommages et intérêts assez exemplaires. Le FC Nantes n’est en rien responsable du drame intervenu », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
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