L’OL est déjà dos au mur et il y a de quoi s’inquiéter…

Il y aura donc un but de retard à rattraper. L’OL s’est incliné sur la pelouse du Sparta Prague (2-1) au 3e tour aller de qualification pour la Ligue des Champions. C’est presque un moindre mal tant que la formation de Paulo Fonseca a été secouée une grande partie du match, en première période surtout où la VAR (19e) et la maladresse adverse (2e, 33e, 44e) les ont sauvés. Les Gones ont même mené contre le cours du jeu à la pause par un but contre son camp de Suchomel (0-1, 45e). Cet avantage n’aura pas duré après un basculement intervenu entre la 60 et la 70e.

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Durant ce laps de temps assez fou, le Sparta a d’abord égalisé (1-1, 63e), puis Tolisso a caviardé un penalty obtenu par Openda (65e), avant que Mercado ne renverse l’OL d’une belle tête croisée (2-1, 67e). Les entrées de Fofana et de Nuamah ont fait du bien mais n’ont pas suffi. L’OL avait montré des signes de fébrilité ces derniers jours, ça s’est vite confirmé ce soir. «C’est dur d’expliquer. On a mené au score mais à chaque mi-temps on a été passif. Ça compte dans des matchs comme cela. Il faudra être plus forts chez nous», avertissait Abner sur Canal+.

L’OL est passé à côté

L’OL n’aura pas d’autre choix que de marquer au moins un but de plus que les Tchèques dans une semaine au Groupama Stadium (mardi 11 août, 21h) s’il veut avoir l’honneur d’affronter Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage. D’ici là, il faudra régler des choses, comme ce manque de dynamisme, cette lenteur dans le jeu. Trop souvent, il y a eu des touches de balles inutiles qui ont ralenti le jeu. La défense a également montré de très grands signes de fébrilité, à l’image de la recrue Ouédraogo, complètement dépassée sur son côté gauche. Serait-ce une simple question de système ?

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«Il faut s’adapter. On doit faire les choses de la meilleure manière possible, tranche Abner. On a une semaine pour travailler. On est plus fort chez nous. Il faudra gagner ce 2e match». Paulo Fonseca a repéré les mêmes faiblesses de son collectif. «Je ne veux pas trouver d’excuses. La vérité est que, principalement en 1ere mi-temps, nous n’avons pas fait ce que nous avions préparé. Défensivement, nous avions l’ambition de faire plus. Je pense que nous avons bien préparé le match. C’était difficile pour notre ligne défensive, nous avons commis beaucoup d’erreurs».

Fonseca n’est pas content

L’entraîneur portugais le reconnaît, son équipe est passée au travers de son rendez-vous, pourtant capital. «En 2eme mi-temps, je pense que l’équipe était meilleure. Le Sparta a eu plus d’opportunités en 1ere qu’en 2e mi-temps. Mais nous avons souffert avec 2 buts encaissés et nous n’en avons marqué qu’un.» Même le penalty manqué par Corentin Tolisso ne masque pas les grands problèmes. «Si on marque le Sparta aurait dû prendre des risques et nous aurions eu plus d’espaces. Mais je pense que nous avons l’obligation de faire plus, principalement défensivement». Les possibles retours dans le onze de Niakhaté et de Fofana pourront déjà corriger certaines choses…