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La réaction à chaud de Kylian Mbappé à la liste de Didier Deschamps
3 min.
@Maxppp
Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde. On y retrouve évidemment des surprises à l’image de Robin Risser (RC Lens), Maxence Lacroix (Crystal Palace) ou encore Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est évidemment présent.
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Le joueur du Real Madrid a d’ailleurs réagi directement sur son compte Instagram pour ce qui sera déjà sa troisième Coupe du monde : «Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers.»
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