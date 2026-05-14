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La réaction à chaud de Kylian Mbappé à la liste de Didier Deschamps

Par Aurélien Macedo
3 min.
Kylian Mbappé, buteur avec les Bleus face au Brésil @Maxppp

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde. On y retrouve évidemment des surprises à l’image de Robin Risser (RC Lens), Maxence Lacroix (Crystal Palace) ou encore Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est évidemment présent.

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Le joueur du Real Madrid a d’ailleurs réagi directement sur son compte Instagram pour ce qui sera déjà sa troisième Coupe du monde : «Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers.»

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