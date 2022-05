Gagnez 1740 € grâce à l'OM !

Le match de tous les dangers. L'ivresse des sommets, la peur de la chute. L'épilogue. Peu importe le terme, l'enjeu est grand et c'est bien l'Europe qui se joue entre l'Olympique de Marseille (3e, 68 pts) et le Racing Club de Strasbourg (5e, 63 pts) ce samedi à 21 heures pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Deuxième du championnat de France depuis plusieurs semaines, le club phocéen a chuté d'une place après sa défaite à Rennes (2-0). Pour récupérer cette deuxième place, désormais détenue par Monaco et synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, l'OM doit obligatoirement s'imposer et espérer un faux pas de son rival princier. Mais l'adversaire du soir sera tout sauf évident à battre.

Cinquième au coup d'envoi, Strasbourg aura à cœur de valider sa superbe saison puisqu'en cas de victoire, les hommes de Julien Stéphan pourraient d'ailleurs s'assurer une place européenne pour la saison prochaine. Auteur d'une très belle dynamique ces dernières semaines avec un nul obtenu contre le PSG (3-3) et deux courtes victoires face à Brest (1-0) et contre Clermont (1-0), le club alsacien arrive malgré tout en confiance face à une équipe de l'OM au pied du mur, mais qui pourra compter sur le public bouillant de l'Orange Vélodrome.

l'OM gagne 1-0 contre Strasbourg

Dans ce gros choc de haut de tableau, décisif pour leurs courses respectives à l'Europe, l'OM et Strasbourg ne devraient pas se livrer outre mesure puisqu'une défaite pourrait s'avérer fatale que ce soit pour les Olympiens, sous la pression du Stade Rennais, ou pour les Alsaciens, chassés par l'OGC Nice. Dès lors, on peut s'attendre à une rencontre relativement fermée où chacune des deux formations pourra s'appuyer sur une ligne défensive performante. En effet, si l'OM possède l'une des meilleures défenses du championnat (38 buts encaissés, à égalité avec Monaco et Rennes), Strasbourg suit de près avec seulement 39 réalisations concédées. Malgré tout, les hommes de Jorge Sampaoli, battus à Rennes, auront à cœur de se relever pour sécuriser une place en Ligue des Champions. Dans ce contexte, nul doute que le soutien du Vélodrome jouera également son rôle et pourrait alors permettre aux Phocéens de s'imposer... d'une très courte tête.

Arek Milik buteur contre Strasbourg

Un but décisif de Milik ? La cote est relativement élevée, mais jouable. Absent contre Lorient puis face à Rennes après avoir rendu une bien pâle copie contre l'OL, l'attaquant polonais devrait faire son retour pour l'ultime journée de Ligue 1. Auteur de 20 buts en 36 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'ancien buteur du Napoli, qui n'a pas forcément entretenu les meilleures relations avec Jorge Sampaoli au cours de l'exercice, pourrait bien être inspiré en scorant à nouveau. Décisif contre les Aiglons lors de la 29e journée dans un match qui était déjà primordial dans la course à l'Europe, Arek Milik connaît l'importance de ce genre de rendez-vous. Si sa présence en tant que titulaire est loin d'être assurée, l'attaquant polonais pourrait en revanche être lancé par El Pelado en cours de jeu et ainsi débloquer une rencontre qui s'annonce serrée.

l'OM l'emporte face à Strasbourg

Un nul contre le Paris Saint-Germain (3-3) suivi de deux victoires contre Brest (1-0) puis face à Clermont (1-0), la dynamique est alsacienne. Pourtant, difficile de penser que les Olympiens pourraient réellement se saborder sur le gong ce samedi soir à l'Orange Vélodrome. Les Marseillais auront à cœur de se relever de la défaite subie en terres bretonnes contre le Stade Rennais le week-end dernier (0-2) pour éviter de terminer de manière catastrophique leur saison jusqu'ici réussie malgré l'élimination en Conférence League face au Feyenoord. Poussé par son public, l'OM - qui s'était logiquement imposé à la Meinau en décembre dernier (2-0) grâce notamment au ciseau de Dieng reste donc logiquement favori. Possédant un avantage certain dans les confrontations historiques face au Racing (47 victoires, 30 nuls, 27 défaites), les Marseillais, bien que privés de Dimitri Payet, devraient donc avoir les armes nécessaires pour se sortir du piège alsacien et s'assurer une troisième place, synonyme de barrages pour la LdC 2022/2023.

