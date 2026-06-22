L’Atlético de Madrid fracasse le Barça et refuse de lui vendre Julian Alvarez !

« Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». Juste après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche, Julian Alvarez a lâché une bombe en déclarant officiellement son souhait de quitter l’Atlético de Madrid, en zone mixte.

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Et si cette sortie médiatique a ravi les amoureux du FC Barcelone, le club que l’Argentin de 26 ans souhaite rejoindre - même s’il ne cite pas -, elle a déclenché la fureur des dirigeants rojiblancos. Ainsi, très vite après la publication des déclarations d’Alvarez, une source de l’Atlético de Madrid a pris la parole pour le quotidien As. « Tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer », peut-on ainsi lire.

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L’Atlético hausse le ton

L’Atlético de Madrid va donc saisir les tribunaux sportifs face au FC Barcelone concernant les négociations avec Julián Álvarez, joueur sous contrat avec les Rojiblancos jusqu’en 2030. L’Atlético est persuadée que le club catalan a entamé les démarches auprès du joueur de manière illicite, sans avoir au préalable contacter la direction des Colchoneros. Il faut dire que le passif est lourd entre les deux clubs, notamment depuis le transfert d’Antoine Griezmann en 2019.

L’Atlético se veut catégorique. « Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien », déclare la source du club madrilène à As. La guerre est officiellement déclarée.