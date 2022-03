Sergio Agüero révèle le club préféré des Anglais

Sergio Agüero avait été contraint il y a quelques mois de mettre un terme à sa belle carrière à cause de problèmes cardiaques. S'il a retiré ses crampons en Espagne, sous le maillot de Barcelone, l'Argentin restera principalement dans les mémoires comme un joueur de Manchester City. Il est d'ailleurs le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, et le premier non-anglais de la liste.

Ayant passé 10 ans en Angleterre, le Kun connaît bien le pays. Présent dans un live sur Twitch, l'ancien attaquant a révélé le club que supporte la plupart des Anglais : «les gens (il s'adresse au gens présent sur le live), vous ne savez pas comment c'est en Angleterre ! En Angleterre, tout le monde, tous les journalistes, toutes les chaînes de télévision, tout le monde ! Ce sont tous des supporters de Manchester United. Tout le monde !» L'impact de Sir Alex Ferguson semble encore bel et bien présent.

Sergio Agüero on Twitch 🗣



"People, you don't know what it's like in England! In England everybody, all the journalists, all the TV channels, everybody! They're all Manchester United supporters. Everybody!" pic.twitter.com/XhZOYbPksQ