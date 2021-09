PSG : Mauricio Pochettino juge les premiers pas de son trio Messi-Neymar-Mbappé

La suite après cette publicité

Toute l'Europe du football attendait ça. Tout le public du Jan Breydel Stadion aussi, du côté des supporters du Paris SG, encore une fois très bruyants ce mercredi soir, comme du côté des supporters belges, coincés entre applaudissements et sifflets lors de l'annonce de la titularisation de Lionel Messi par le speaker avant la rencontre. Pendant 50 minutes, avant la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, le fameux trio parisien a donc joué ses premières minutes ensemble.

Sur le plan comptable, seul le champion du monde 2018 a pesé sur le résultat, avec une passe décisive à destination d'Ander Herrera (15e). Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent, et ce, même si Messi a trouvé la barre sur un service de Neymar en fin de première période et que le duo sud-américain a encore mis Simon Mignolet à contribution en fin de rencontre. Loin de la démonstration attendue, d'autant que le nul aura sûrement un goût amer côté parisien.

«Beaucoup de bonnes choses»

Pour autant, Mauricio Pochettino s'est montré plutôt satisfait du comportement des trois hommes en conférence de presse d'après-match. «J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Je crois que les joueurs ont besoin non seulement d'entraînement, mais aussi de minutes en compétition pour combiner et se connaître un peu mieux. Il y a eu de bonnes choses, de bonnes situations lorsqu'ils se sont trouvés», a-t-il lancé, considérant que leur manque de repli défensif n'expliquait pas la contreperformance.

L'Argentin a même souligné la prestation de Messi, pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. «Je suis satisfait de son rendement, sur l'attitude et la volonté. Je suis content de son adaptation. Même si, en tant que club, nous ne sommes pas content du résultat. On sait que l'on doit faire beaucoup mieux», a-t-il conclu. Patience donc, intégration et ententes à parfaire donc. On sera, là encore, impatient de revoir ça.