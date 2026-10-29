Lamine Yamal prend la parole après la tragédie ferroviaire en Espagne

Le monde du football espagnol se mobilise après le terrible accident ferroviaire survenu mercredi à Urda, dans la province de Tolède. Alors que la collision entre deux trains de voyageurs aurait fait au moins 60 morts, plusieurs joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont tenu à exprimer leur solidarité envers les victimes et leurs proches. Sur son compte Instagram, Lamine Yamal a notamment publié un message de soutien : « Toute ma solidarité et mon soutien aux familles des victimes et aux personnes touchées par la tragédie d’Urda. Beaucoup de courage à tous. » Son coéquipier Fermín López a également réagi à ce drame. « Toute ma force aux personnes touchées par l’accident de Tolède », a écrit le milieu de terrain barcelonais, particulièrement affecté par cette catastrophe qui a bouleversé l’Espagne.

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Mais Fermín López ne s’est pas contenté d’un simple message de soutien. Le joueur du Barça a également partagé sur ses réseaux sociaux les numéros d’assistance mis à disposition des victimes et de leurs familles, ainsi qu’un appel au don du sang lancé par les hôpitaux de la région. Du côté du Real Madrid, plusieurs joueurs ont également pris la parole. Federico Valverde a adressé ses pensées aux personnes touchées par l’accident, tout comme Eduardo Camavinga, qui a déclaré : « C’est une immense tristesse pour tout le monde, mon cœur est avec les victimes. » Ces nombreuses réactions interviennent alors que la Fédération espagnole a annoncé le report des 24 rencontres de Coupe du Roi initialement programmées mercredi soir, en raison de cette tragédie.