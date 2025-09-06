L’Italie jubile déjà après les débuts historiques de Gennaro Gattuso !

Il n’aura suffi que d’un match pour balayer certaines mauvaises langues qui entouraient encore la nomination de Gennaro Gattuso à la tête de la Squadra Azzurra. On pouvait s’attendre à un entraîneur incarnant seulement la grinta, la dureté et la combativité, mais dès ses premières compositions et ses premières séances, le technicien calabrais a montré que son projet de jeu va bien au-delà. Face à l’Estonie, la présence de deux attaquants de pointe (Kean et Retegui), épaulés par deux ailiers offensifs (Politano et Zaccagni), illustre clairement la volonté de proposer un football ambitieux et offensif, articulé autour de l’occupation systématique des cinq couloirs verticaux du terrain. Déjà au centre d’entraînement Coverciano, Gattuso avait donné le ton : jeux courts pour habituer ses joueurs à sortir proprement de la pression, organisation collective rigoureuse pour éviter les déplacements redondants, et automatisme dans les mouvements offensifs. Contrairement à certains discours réducteurs entendus après l’Euro 2024 raté de Spalletti, il ne s’agit pas de faire moins de tactiques, mais de trouver l’équilibre entre clarté des principes et liberté d’exécution. L’Italie version Gattuso prouve déjà qu’une identité forte peut émerger rapidement, même dans le cadre exigeant d’une sélection nationale. Sur le terrain, le résultat a été sans appel (5-0). Une équipe à la fois disciplinée et tournée vers l’avant, qui n’a jamais cessé de rechercher le but adverse.

Le schéma de départ, un 4-4-2 ou 4-2-4 théorique, se transformait naturellement en 3-2-5 à la perte du ballon, rappelant certains principes déjà aperçus sous Mancini. Les cinq couloirs étaient occupés avec constance : Dimarco haut sur son côté, Zaccagni parfois réaxé pour libérer l’aile, Politano capable de rentrer à l’intérieur après un appel d’un attaquant sur le flanc, et des centraux (Bastoni et Calafiori) n’hésitant pas à casser les lignes par leurs projections : « Je tiens à remercier ces magnifiques supporters qui nous ont applaudis à la mi-temps, alors que le score était de 0-0. Et l’Atalanta pour la façon dont ils nous ont accueillis depuis hier. La ville de Bergame nous a également beaucoup aidés : je les remercie pour les chants, mais il faut saluer le travail des gars. J’ai apprécié l’esprit d’équipe. Je suis un homme avec un poids incroyable en moins sur les épaules. Je suis fier de l’avoir fait et je dois remercier tous ceux qui m’ont soutenu, mais je ne ressens rien. Je ressens juste un énorme fardeau et j’espère pouvoir atteindre mon objectif », a déclaré Gattuso. Certes, face à un bloc estonien très bas, les conditions étaient idéales pour tester ce plan offensif. Mais au-delà du contexte, c’est l’empreinte de Gattuso qui frappe : un travail visible, des intentions claires, une équipe qui ne se cherche pas, mais qui assume déjà une philosophie proactive.

Le meilleur départ dans l’histoire de la Nazionale

Reste à éprouver ce dispositif contre des adversaires plus puissants, pour vérifier sa solidité défensive et sa capacité d’adaptation. Néanmoins, dans une période où l’Italie avait perdu ses repères et ses certitudes, afficher aussi rapidement une identité offensive et structurée n’a rien d’anodin : « On savait qu’on devait faire des concessions. On a réalisé quelques contre-attaques, on a concédé une certaine parité numérique en défense. Mais on savait qu’il fallait rester dans leur milieu offensif, avec une construction à trois et des latéraux qui se déplaçaient sur les côtés ou à l’intérieur. On avait préparé ça comme ça, mais il est clair que quand le niveau monte, il faut rééquilibrer un peu. Ce soir, on a dû faire des concessions. Maintenant, on va profiter de cette soirée et dès demain, on va commencer à étudier Israël. Je suis content de la performance et de l’état d’esprit, on verra bien, mais ce soir, on a dû jouer comme ça. Aujourd’hui, la défense n’a pas joué comme une unité : ce soir, c’était bien, il faudra certainement revoir quelque chose à l’avenir ». En conférence de presse, les joueurs ont tous loué la méthode Gattuso : « Le coach nous a donné du courage, ce qui nous manquait. Il nous a apporté ce qui nous manquait. Espérons que nous continuerons comme ça. », a expliqué Moise Kean. « Il nous apporte une énergie incroyable, même quand on est fatigué, elle nous pousse à ne pas abandonner », a poursuivi Alessandro Bastoni.

Avec cette victoire, Gennaro Gattuso est devenu le premier sélectionneur de l’Italie à gagner (5-0) son premier match officiel. Un résultat mérité après un joli travail ces dernières semaines : « Pendant ces trois jours, j’ai vu des choses importantes, une ambiance positive et des joueurs qui ont tout donné. J’étais convaincu que nous pouvions faire un bon match, et nous l’avons fait. J’ai aimé l’état d’esprit, et c’est quelque chose dont cette équipe ne peut pas se passer. En première mi-temps, nous avons tenté 17 tirs sans marquer, mais les gars ont été bons : nous n’avons pas perdu la tête et avons continué à jouer. Ils ont vraiment été bons. J’ai été ému par l’hymne, mais pas après. J’entends toujours la voix de ma mère quand elle m’appelle du balcon ; elle m’émeut toujours pendant l’hymne. Cette dédicace est pour ma femme, qui me supporte depuis 1997. Nous sommes ensemble depuis 28 ans. Je sais ce que je lui ai fait endurer au fil des ans, et je la dédicace à elle, ainsi qu’à mes enfants. Ce sont des personnes qui me font du bien, je les aime ». À noter que l’ancien entraîneur de l’OM est au travail depuis la fin mai en enchaînant les visites de chaque club de Serie A durant l’été, mais aussi plusieurs entretiens avec certains internationaux.

Et les journaux italiens n’ont pas tari d’éloges après la première de la légende de l’AC Milan. « L’Italie déchire », se réjouit La Gazzetta dello Sport, pendant que Tuttosport martèle « Oui, c’est la bonne Italie ». « Les débuts de Gattuso ont été bons », assure le Corriere della Sera. Certains vont même plus loin, comme Il Messaggero avec « L’Italie de Gattuso est un spectacle » et Il Secolo XIX avec « L’Italie de Gattuso grogne et marque ». L’attitude des joueurs est un point qui revient dans les journaux italiens ce samedi matin : « Je n’ai giflé personne, je tiens à le dire clairement (rires, ndlr). Je veux une équipe qui se donne à fond dès maintenant. Pour devenir championne, la qualité seule ne suffit pas, il faut aussi un esprit d’équipe. Il faut se donner à fond, il faut en dire plus. J’y crois profondément ; il ne suffit pas d’avoir des joueurs de qualité. Il faut avoir l’envie de remporter le résultat, être capable de souffrir. Nous étions passés maîtres dans ce domaine, et il faut retrouver cet esprit. Rentrer aux vestiaires avec un score de 0-0 et trouver une équipe impétueuse en deuxième mi-temps. Je m’attendais à une équipe plus tendue. J’étais un peu inquiet, mais au lieu de cela, les gars ont bien joué ». Le prochain rendez-vous face à Israël, actuel deuxième du groupe, fera donc office de premier vrai test et permettra de mesurer la solidité de cette nouvelle Italie.