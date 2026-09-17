Algérie : la première liste de Brahim Hemdani avec Ilan Kebbal et Himad Abdelli

Nommé à la tête des Fennecs début septembre pour succéder à Vladimir Petkovic, Brahim Hemdani dévoilait ce jeudi sa première liste. L’ex-joueur de l’OM et ancien sélectionneur des Espoirs algériens effectuera ses débuts sur le banc des Verts avec deux rencontres de qualification pour la CAN 2027, d’abord face à la Zambie (25 septembre), puis contre le Burundi (29 septembre). Les Fennecs défieront ensuite le Niger dans le cadre d’une rencontre amicale (6 octobre).

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Ces trois matchs au cœur d’une trêve à rallonge par rapport aux années précédentes seront l’occasion de voir de nouveaux visages, alors que certains cadres ont décidé de dire stop après la Coupe du Monde (élimination en 16es de finale contre la Suisse), à l’image de Riyad Mahrez ou d’Aïssa Mandi. D’autres éléments appelés à incarner le renouveau de l’Algérie sont en revanche bien présents : Amine Gouiri (OM), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) ou encore Anis Hadj-Moussa (Feyenoord).

Aouar et Ghedjemis pas appelés, Bentaleb bien présent

On notera également la présence de Bachir Belloumi (24 ans), auteur d’un doublé face à Chelsea le week-end dernier avec Hull City en Premier League. Himad Abdelli et Fares Chaïbi répondent aussi à l’appel, comme Ilan Kebbal, zappé par Vladimir Petkovic lors de la dernière Coupe du Monde. Luca Zidane et Rafik Belghali sont forfaits pour cette trêve (suspension), tandis qu’Oussama Benbot (USM Alger) est écarté.

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قائمة الناخب الوطني إبراهيم حمداني، تحسبًا لمواجهتي زامبيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والمباراة الودية أمام منتخب النيجر#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/yFiyyYAtNU — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) September 17, 2026

Le Lensois Yacine Titraoui est forfait, Fared Ghedjemis, proche de rejoindre Monaco cet été, n’est pas convoqué, pas plus que le Lyonnais Kaïl Boudache (20 ans) l’ancien de l’OL Houssem Aouar, ou mêmé Zerrouki. L’expérimenté Nabil Bentaleb est présent, contrairement à Hicham Boudaoui, encore trop juste après sa blessure, ou encore Adil Bourabaa, bluffant avec Le Mans. A noter aussi la présence du jeune gardien rennais Kilian Belazzoug, et celle du prometteur Amin Chiakha (Rosenborg).

La liste complète :

Gardiens : Melvin Mastil (Lausanne), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Kilian Belazzoug (Stade Rennais)

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Défenseurs : Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Brighton), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Ahmed Touba (Le Havre), Achraf Abada (USM Alger), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Sohaib Naïr (ASSE), Saadi Radouani (USM Alger)

Milieux de terrain : Nabil Bentaleb (LOSC), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), Himad Abdelli (OM), Adil Aouchiche (Schalke 04), Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise)

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Attaquants : Anis Hadj-Moussa (Feyenoord), Mohammed Amoura (Nice), Adil Boulbina (Al Diriyah), Amine Gouiri (OM), Bachir Belloumi (Hull City), Ilan Kebbal (Paris FC), Mounsef Bakrar (Al-Ahly FC), Amin Chiakha (Rosenborg)