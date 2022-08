Erling Haaland veut imiter Karim Benzema

Cet été, Erling Haaland a fait le choix de rejoindre Manchester City. Le buteur norvégien, nouvelle attraction de la Premier League, se sait très attendu. Interrogé par FourFourTwo, le Cyborg a évoqué son poste. Ses propos sont relayés par Marca.«Je regardais beaucoup la Premier League avant d'arriver ici, et je pense que ces dernières années, les grands n° 9 sont de plus en plus rares. C'est pourquoi c'est encore mieux d'en être un maintenant ! C'est la position finale (devant) et j'ai toujours voulu être attaquant à cause de ça. J'adore mon poste».

L'ancien du BVB a également évoqué un joueur dont il s'inspire. «Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il devrait toujours s'agir d'apprendre, de se développer. On ne peut jamais arrêter de chercher de nouvelles façons d'être meilleur. Regardez Karim Benzema au Real Madrid. Il a maintenant 34 ans, et tout à coup, il est devenu un joueur encore meilleur au cours des deux dernières années, c'est incroyablement bien. Je veux en faire de même». KB9, qui aurait pu évoluer avec lui cette saison à Madrid, appréciera.