Manchester City : Ruben Dias prévient la concurrence

Epoustouflante. Voilà comment l’on pourrait décrire la saison 2022-2023 de Manchester City. Les Skyblues ont survolé les débats et se sont offerts un triplé historique leur permettant de s’affirmer comme étant la meilleure équipe du monde. Et malgré le départ d’Ilkay Gundogan et celui à venir de Riyad Mahrez, les ouailles de Pep Guardiola ne sont pas rassasiés. Actuellement à Tokyo dans le cadre de la tournée de pré-saison du club mancunien, Ruben Dias a fait part de son envie de gagner à nouveau aux journalistes japonais.

«Si vous me demandez, oui, nous avons gagné la Ligue des champions la saison dernière, mais nous sommes allés en finale lors de ma première saison. Nous aurions pu facilement la gagner aussi. Le fait dont je veux parler, c’est que ce n’est pas seulement la saison dernière. Nous le faisons avant moi, le club est à ce niveau depuis un bon moment. Je pense que pour que vous pensiez que c’est tout ce que j’ai besoin d’accomplir, vous devez être étroit d’esprit ou pas très ambitieux. C’est génial, et si vous regardez ce qui peut être accompli, tout est presque là. Même si j’avais tout, ce n’est toujours pas fait. Je l’ai fait une fois, et je peux toujours le faire deux, trois ou quatre fois. Je pense que pour le genre de but que je me suis fixé, la voie que je veux suivre n’est pas de savoir 'oh oui, j’ai gagné la Ligue des champions, maintenant je peux simplement accrocher mes chaussures et c’est tout. Je veux m’assurer que mes chiffres seront assez bons pour qu’on se souvienne pendant un moment, sinon pour toujours.» La concurrence est avertie.

