Mercato Manchester City : les premières annonces d’Enzo Maresca sur Rodri et Jack Grealish

Il est l’homme qui doit prendre le relais de Pep Guardiola à Manchester City. À 46 ans, Enzo Maresca connaît parfaitement le club du nord-ouest de l’Angleterre pour y avoir entraîné les U23, mais l’Italien fait face au plus gros défi de sa carrière. Passer derrière un coach considéré comme la référence absolue à son poste, la tâche ne sera pas simple. Mais avant de voir si Maresca saura assurer, les médias anglais veulent en savoir davantage sur le futur visage des Skyblues.

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Sans surprise, Maresca a donc été longuement interrogé sur le mercato à l’occasion de sa toute première conférence de presse de la saison. « Je pense qu’il y a toujours quelque chose à faire, compte tenu de nos ambitions et de la dynamique du mercato. Il y a probablement quelque chose à régler, mais nous sommes en train de nous en occuper », a confié le Transalpin. Une réponse assez vague qui n’a pas trop intéressé les journalistes sur place. Car aujourd’hui, tout le monde veut savoir si le champion du monde espagnol Rodri sera transféré ou non cet été.

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Maresca va voir Grealish

« Tout d’abord, je dois dire que les grands joueurs font toujours l’objet de rumeurs, donc cela ne m’inquiète pas. Je pense que c’est normal, d’autant plus qu’ils ont remporté la Coupe du monde et qu’il est l’un des meilleurs joueurs. Je pense que tous les entraîneurs aimeraient avoir Rodri dans leur équipe, car c’est un joueur d’exception. Mais pour l’instant, il va se faire opérer lundi. Il a besoin de vacances, il doit se reposer et récupérer, puis il reviendra parmi nous. » On n’en saura pas plus et les spéculations vont donc pouvoir se poursuivre en Espagne où ce dossier est quasiment devenu une affaire d’État.

Enfin, Maresca a évoqué le cas de Jack Grealish. Poussé vers la sortie par Pep Guardiola en raison de son hygiène de vie, l’ailier anglais est revenu de son prêt à Everton. Et Maresca confirme qu’il compte le voir en action avant de se décider. « Jack est ici pour le moment. C’est un joueur de Manchester City. J’ai toujours dit que, quel que soit le club où j’arrive, mon devoir est d’entraîner les joueurs qui en font partie. Jack est ici pour le moment. J’ai de bonnes relations avec Jack. Depuis mon départ, nous sommes restés en contact. C’est parce qu’il a un grand cœur et que c’est quelqu’un de très bien. Nous verrons bien ce qui se passera. » Affaire à suivre.