L1 : la statistique folle d’Ansu Fati qui égale Ousmane Dembélé

Ansu Fati réalise une saison particulièrement marquante en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco. Malgré un temps de jeu limité, avec seulement 965 minutes disputées en 23 apparitions dont 9 titularisations, l’attaquant prêté par le FC Barcelone affiche déjà 10 buts au compteur. Entré une nouvelle fois en cours de jeu face à Metz, il a encore été décisif en trouvant le chemin des filets dans les dernières minutes, confirmant son efficacité dans un rôle de joker offensif. Des performances qui lui permettent de pointer à la 6e place du classement des buteurs du championnat, devant plusieurs cadres installés.

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Sur le plan statistique, le jeune attaquant joueur de 23 ans présente un rendement particulièrement élevé, comparable à celui du Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé. Avec un volume de minutes quasiment similaire (environ 930 pour le Français contre 965 pour Fati selon Sport), les deux joueurs affichent un total identique de 10 réalisations cette saison. Une équivalence qui met en lumière l’efficacité du Monégasque malgré un statut de remplaçant régulier, dans un classement des buteurs dominé par Lepaul, Panichelli, Greenwood ou encore Balogun. Une dynamique qui interroge sur son rôle futur, alors qu’il reste encore à savoir si cette montée en puissance débouchera sur davantage de titularisations.