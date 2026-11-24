José Mourinho et ses méthodes strictes

L’Équipe consacre une page à José Mourinho, sous le titre « Le Mou pas ramolli ». Sur le fond, Mourinho n’a pas changé : l’efficacité avant le beau jeu, comme lors de son premier passage entre 2010 et 2013. Il détient d’ailleurs le record de victoires à domicile en Ligue des Champions, avec 85 %. Mais d’après Thibaut Courtois et Julien Escudé, l’homme a évolué. Il s’est assagi sur le banc, et surtout, il protège publiquement ses stars, Mbappé, Bellingham, Güler ou Vinícius, au lieu de chercher le conflit. Le franc-parler, il le garde pour le vestiaire. L’humour piquant, il le réserve à la presse. Sur Vinícius, d’ailleurs, Mourinho a été très clair : le Brésilien va retrouver son plein potentiel. Il rappelle que Vini est arrivé très jeune à Madrid et qu’il a atteint un très haut niveau, peut-être trop tôt. Quand tout le monde voulait « le tuer », lui répétait que c’était un très bon garçon.

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Le Bayern Munich dans la tourmente

Le Bayern traverse une vraie zone de turbulences. La presse munichoise résume le climat en trois images : Kane sur la table d’opération, Michael Olise qui sort du stade avec des béquilles, et en prime une polémique autour de Jamal Musiala. Dans le vestiaire, le discours est clair : il va falloir aller chercher les points autrement, avec le couteau entre les dents. Concrètement, Kane est absent pour environ trois mois, à cause d’une rupture de la syndesmose contractée face à Cologne. Pour l’instant, le Bayern exclut de recruter cet hiver. Le président Herbert Hainer et le patron Jan-Christian Dreesen jugent le mercato d’hiver trop risqué financièrement, surtout après l’échec Sacha Boey. Au passage, le club regrette de ne pas avoir gardé son ancienne doublure, Nicolas Jackson, parti à Aston Villa, où il cartonne. Le Bayern compte donc sur les retours de Musiala, Luis Díaz, Serge Gnabry et Alphonso Davies.

Le RC Lens n’a plus le droit à l’erreur

Ce soir, à 21 heures, le RC Lens joue déjà sa survie européenne sur la pelouse du RB Leipzig. La situation est simple. Les Sang et Or sont 33e avec seulement trois points et ils traînent encore l’humiliation historique subie face à Côme, 9 buts à 1. Il n’y a donc plus aucune marge. D’autant que derrière, le calendrier est infernal : Bodø/Glimt, Manchester City et Liverpool. Ce sera aussi le baptême du feu en Ligue des Champions pour le nouvel entraîneur, Didier Digard. Il dit aborder ce match « comme un enfant qui va à Disney pour la première fois ». Sauf que l’ambiance n’a rien d’un parc d’attractions : Lens est déboussolé depuis un mois, avec trois défaites et un nul. La bonne nouvelle, c’est qu’en face, Leipzig n’est pas beaucoup plus serein. Il y a donc une brèche, et Lens doit absolument s’y engouffrer s’il ne veut pas dire adieu à l’Europe dès ce soir.