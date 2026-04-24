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Premier League

Man City : ça se confirme pour Elliot Anderson

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Elliot Anderson @Maxppp

Tout va dans le meilleur des mondes pour Manchester City, passé en tête de la Premier League après sa victoire à Burnley mercredi soir. Et la bonne série se poursuit en coulisse puisque selon les informations de Skysports, Manchester City est en pole position pour accueillir le très courtisé Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest.

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Révélation de la saison, devenu incontournable en sélection anglaise aux yeux de Thomas Tuchel, le joueur de 23 ans a une cote d’enfer outre-Manche, où il est suivi par tous les cadors. Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise évoque une préférence pour Manchester City, malgré le flou autour de l’avenir de Pep Guardiola. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Forest, Anderson sera un des milieux de terrain les plus courtisés et les plus chers du prochain mercato estival.

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