PSG : un hommage organisé pour un jeune supporter iranien tué par le régime ?

Un hommage pourrait être rendu à Arvin Vafaei, jeune supporter iranien du Paris Saint‑Germain, tué par balle lors d’une manifestation contre le régime iranien. Selon plusieurs messages relayés sur les réseaux sociaux par des supporters parisiens, le jeune homme aurait été mortellement touché alors qu’il se trouvait dans la rue avec sa famille pour protester contre les autorités en place. Sa famille aurait demandé qu’un hommage lui soit rendu à Paris. Des fans du club envisageraient ainsi de se rassembler aux abords du Parc des Princes avant la rencontre entre le PSG et Chelsea, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, afin de saluer la mémoire de celui qu’ils décrivent comme «un fidèle supporter du club parisien».

«Arvin Vafaei, fidèle supporter du PSG, a succombé de blessure par balle du régime iranien, alors qu’il était avec sa famille dans la rue pour manifester contre le régime en place. Sa famille nous demande de lui rendre hommage à Paris. Cela sera fait avant PSG-Chelsea, aux abords du Parc des Princes, par nous même. Repose en paix petit frère», a ainsi le compte Paris No Limit sur Instagram. Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement tendu en Iran, marqué par une escalade du conflit régional impliquant notamment Israël et les États‑Unis. Depuis plusieurs jours, des bombardements visant des infrastructures militaires et stratégiques iraniennes ont été signalés, tandis que la situation intérieure reste agitée par des manifestations et une forte répression des autorités. Dans ce climat de tensions militaires et politiques, la mort d’Arvin Vafaei est devenue pour certains supporters un symbole, motivant l’organisation d’un hommage spontané à Paris en marge du match du PSG.