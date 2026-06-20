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Ligue 1

RC Lens : Nagelsmann est dithyrambique Töppmoller

Par Valentin Feuillette
1 min.

En pleine Coupe du Monde 2026 avec l’Allemagne, le sélectionneur Julian Nagelsmann a évoqué avec émotion la nomination de Dino Toppmöller à la tête du RC Lens. Les deux hommes ont travaillé ensemble au Bayern Munich, où Toppmöller occupait le rôle d’entraîneur adjoint aux côtés de Nagelsmann, participant notamment à la gestion du groupe et à la mise en place tactique avant son départ pour devenir entraîneur principal de l’Eintracht Francfort. En conférence de presse, le sélectionneur allemand salue aujourd’hui la progression de son ancien collaborateur et son arrivée en Ligue 1.

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«Je ne peux dire qu’une phrase en français : 'j’ai adoré travailler avec Dino Toppmöller. Je suis content qu’il ait décroché ce poste, c’est une opportunité formidable pour lui. Je pense qu’il a fait du bon travail à Francfort. C’était un entraîneur adjoint exceptionnel et il va pouvoir faire ses preuves en Ligue 1, mais aussi sur la scène internationale. C’est quelqu’un de formidable et je suis toujours heureux quand les carrières évoluent ainsi, il le mérite. Je ne suis pas très surpris, mais je ne m’y attendais pas non plus. C’était plus de la joie que de la surprise». Voilà qui va faire plaisir aux supporters des Sang
et Or.

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